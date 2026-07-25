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Царьград

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Дарья Клюшникова восстановила отношения с сыном-подростком

Дарья Клюшникова восстановила отношения с сыном-подростком

Дарья Клюшникова, вдова актера Алексея Янина, наладила отношения с 14-летним сыном Андреем. Восстановление связи произошло путем открытых разговоров и компромиссов.

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