Диетолог объяснила, какие продукты нужно ежедневно потреблять мужчинам

Мужчинам необходимо в питании отдавать предпочтение мясу птиц, рыбе и морепродуктам, а также ежедневно включать в рацион фрукты, овощи, крупы, бобовые и орехи, сообщила врач-диетолог, эндокринолог Майра Рау .