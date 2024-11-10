Диетолог объяснила, какие продукты нужно ежедневно потреблять мужчинам

Мужчинам необходимо в питании отдавать предпочтение мясу птиц, рыбе и морепродуктам, а также ежедневно включать в рацион фрукты, овощи, крупы, бобовые и орехи, сообщила врач-диетолог, эндокринолог Майра Рау .
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