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Несекретные материалы

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ВС РФ не позволяют противнику собрать ударный кулак бронетехники

ВС РФ не позволяют противнику собрать ударный кулак бронетехники

Военный корреспондент Александр Харченко, работающий на Запорожском направлении, которое остается одним из самых напряженных участков фронта СВО, рассказал в своем телеграм-канале о необычном изменении обстановки в районе Работино и Вербового.

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Комментарии
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Николай Титов
У афтара получилось так это..... простенько и без особых наворотов, ну прям как учика велела,  типа - Как я провел лето!  Удивило правдва немнорго, что он собрался и зиму там провести.  Не он один так думает, но..... очень хочется, что бы херня вся эта по быстрее закончилась!
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Elena Guseva
Впереди - очередная весна...
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