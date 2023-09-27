Военный корреспондент Александр Харченко, работающий на Запорожском направлении, которое остается одним из самых напряженных участков фронта СВО, рассказал в своем телеграм-канале о необычном изменении обстановки в районе Работино и Вербового.
ВС РФ не позволяют противнику собрать ударный кулак бронетехники
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Титов
У афтара получилось так это..... простенько и без особых наворотов, ну прям как учика велела, типа - Как я провел лето! Удивило правдва немнорго, что он собрался и зиму там провести. Не он один так думает, но..... очень хочется, что бы херня вся эта по быстрее закончилась!
Ответить
10 час.
Elena Guseva
Впереди - очередная весна...
Ответить
7 час.
Свежие комментарии