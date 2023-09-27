ВС РФ не позволяют противнику собрать ударный кулак бронетехники

Николай Титов

У афтара получилось так это..... простенько и без особых наворотов, ну прям как учика велела, типа - Как я провел лето! Удивило правдва немнорго, что он собрался и зиму там провести. Не он один так думает, но..... очень хочется, что бы херня вся эта по быстрее закончилась!