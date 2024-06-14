Россия надеется, что Аргентина не будет вмешиваться в украинский конфликт

Россия разочарована участием Аргентины в группе по военному содействию Украине, однако надеется, что страна не станет вмешиваться в конфликт и тем более отправлять вооружение Киеву, заявил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
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