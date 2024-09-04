РФПИ и «Газпром» инвестируют в проекты СПГ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ООО «Газпром СПГ технологии» в рамках ВЭФ-2024 договорились о сотрудничестве для инвестиций в проекты по развитию мало- и среднетоннажных производственных мощностей СПГ и комплексного развития инфраструктуры, сообщает пресс-служба РФПИ.