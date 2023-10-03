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  • Галина Дуброва
    👍👍👍👍👏👏👏Русские бьют нас ...
  • Дмитрий Гурин
    Сразу на ум приходят кадры из фильма "Они сражались за Родину"...............Киев отреагировал...
  • Лев Добрый
    Значит хохлы, как фашисты, достойны больше банды Гитлера!👀👈😜Русские бьют нас ...

В ООН отказались вступать в конфликт с Маском по поводу миграции

В ООН отказались вступать в конфликт с Маском по поводу миграции

Новый генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) при ООН Эми Поп отказывается вступать в конфликт с американским предпринимателем Илоном Маском из-за его критики в адрес Германии по поводу помощи мигрантам в Средиземноморье, заявила она на своем первом брифинге в Женеве.

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