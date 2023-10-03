В ООН отказались вступать в конфликт с Маском по поводу миграции

Новый генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) при ООН Эми Поп отказывается вступать в конфликт с американским предпринимателем Илоном Маском из-за его критики в адрес Германии по поводу помощи мигрантам в Средиземноморье, заявила она на своем первом брифинге в Женеве.