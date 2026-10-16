1695-й день спецоперации. Снят командующий 10-го корпуса ВСУ, ответственный за оборону Купянска — бои смещаются за город За минувшие сутки были освобождены села Черное и Нефедовка на северо-востоке Харьковской области.
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Касательно видика внизу: ЛУЧШЕЕ "оправдание" ЛЮБОГО беспилотника - это если он завалит будановскую харю!! А после - ВСЮ будановско-зэлэньськую шоблу!!