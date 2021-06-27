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«У меня нет комплексов и мне всё равно»: Рудковская прокомментировала, что о ней пишут западные СМИ

«У меня нет комплексов и мне всё равно»: Рудковская прокомментировала, что о ней пишут западные СМИ

«У меня нет комплексов и мне всё равно»: Рудковская прокомментировала, что о ней пишут западные СМИ Таня СафроновичЯну Рудковскую знают в светской тусовке как любительницу роскошной жизни.

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