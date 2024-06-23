«Человек летающий»: невероятная сила воображения

В РАМТ премьера спектакля Екатерины Гранитовой по мотивам биографии Александра Грина и его литературных произведенийПРЕСС-СЛУЖБА РАМТ Главные роли в спектакле «Человек летающий» сыграли Дарья Семенова и Александр Гришинчитайте на monocle.