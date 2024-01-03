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«Реал» и «Жирона» лидируют в Ла Лиге после 1-го круга. «Атлетико» отстал на 10 очков

«Реал» и «Жирона» лидируют в Ла Лиге после 1-го круга. «Атлетико» отстал на 10 очков

«Реал» и «Жирона» набрали по 48 очков после 19 туров. Мадридцы расположились выше благодаря дополнительным показателям.

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