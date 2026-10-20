Победные шайбы забросили Клейтон Келлер (на 7-й минуте), Кевин Стенлунд (11), Нэйт Шмидт (32), Кайлер Ямамото (35) и Ник Шмальц (42).
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