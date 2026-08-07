Бывшему главе издательств Popcorn Books и Individuum назначили 4 года условно за распространение литературы с ЛГБТ-пропагандой*

Замоскворецкий районный суд столицы назначил четыре года условного срока экс-руководителю издательских домов Popcorn Books и Individuum Дмитрию Протопопову в рамках разбирательства о реализации книг с пропагандой ЛГБТ*, сообщает журналист РИА Новости с судебного заседания.
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