Бывшему главе издательств Popcorn Books и Individuum назначили 4 года условно за распространение литературы с ЛГБТ-пропагандой*

Замоскворецкий районный суд столицы назначил четыре года условного срока экс-руководителю издательских домов Popcorn Books и Individuum Дмитрию Протопопову в рамках разбирательства о реализации книг с пропагандой ЛГБТ*, сообщает журналист РИА Новости с судебного заседания.