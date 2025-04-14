В Госдуму внесут законопроект о полном запрете коллекторской деятельности

Законопроект о полном запрете коллекторской деятельности в России будет внесён в Госдуму депутатами от фракции ЛДПР, сообщил председатель комитета ГД по социальной политике Ярослав Нилов в своём Telegram-канале.
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