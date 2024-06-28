Движение в районе главной площади Челябинска ограничат на две недели

Из-за ремонта трамвайных путей ограничат движение автотранспорта в центре Челябинска. Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинские автомобилисты столкнуться с очередной помехой для движения на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга.
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