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Трамп обрушился на Зеленского. Японцы: скоро увидим, как Зе лишится поста

Трамп обрушился на Зеленского. Японцы: скоро увидим, как Зе лишится поста

14 апреля президент США Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на своего украинского коллегу Владимира Зеленского.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ
Все заявления трампа относительно его сильного желания прекратить войну - фикция. Если бы такое желание существовало в принципе,  надо было сделать всего три дела. Причем, времени на это ушло  бы минут десять. А именно, не выходя из орального кабинета отдать три распоряжения - 1. Прекратить поставки оружейного хлама и боеприпасов к нему в руину, 2. Отключить старлинк на территории руины, 3. Перестать снабжать разведданными руину . И всё, война окончена, шНобелевская премия в кармане, трамп - МИРОТВОРЕЦ! А все, то происходит сейчас - концерт двух артистов погорелого театра - Трампа и просроченного наркофюрера руины.
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