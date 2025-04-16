Трамп обрушился на Зеленского. Японцы: скоро увидим, как Зе лишится поста

ВАЛЕРИЙ

Все заявления трампа относительно его сильного желания прекратить войну - фикция. Если бы такое желание существовало в принципе, надо было сделать всего три дела. Причем, времени на это ушло бы минут десять. А именно, не выходя из орального кабинета отдать три распоряжения - 1. Прекратить поставки оружейного хлама и боеприпасов к нему в руину, 2. Отключить старлинк на территории руины, 3. Перестать снабжать разведданными руину . И всё, война окончена, шНобелевская премия в кармане, трамп - МИРОТВОРЕЦ! А все, то происходит сейчас - концерт двух артистов погорелого театра - Трампа и просроченного наркофюрера руины.