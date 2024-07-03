Бородина вышла в свет в облегающем платье, спровоцировав слухи о беременности

Телеведущая Ксения Бородина резко отреагировала в личном блоге на слухи о беременности. Звезда появилась на публике в облегающем платье, и некоторые пользователи соцсетей увидели округлившийся живот и сделали вывод, что знаменитость находится в положении.
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