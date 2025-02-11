Кара за огласку от тюменского лицея: отличника наказали за то, что его избил мигрант

nashgorod.ru Парня, которому сломал нос мигрант, и его отца наказали за драку. Отец 13-летнего подростка считает, что руководство школы поставило его сына на внутришкольный учет, из-за громкой огласки в СМИ инцидента, произошедшего в ноябре 2024 года в лицее №93.