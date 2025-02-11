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Кара за огласку от тюменского лицея: отличника наказали за то, что его избил мигрант

Кара за огласку от тюменского лицея: отличника наказали за то, что его избил мигрант

nashgorod.ru Парня, которому сломал нос мигрант, и его отца наказали за драку. Отец 13-летнего подростка считает, что руководство школы поставило его сына на внутришкольный учет, из-за громкой огласки в СМИ инцидента, произошедшего в ноябре 2024 года в лицее №93.

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Комментарии
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В С
К чему то нас готовят мигранты.
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5 час.
b
brukhasin
Читать противно!
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4 час.
АС
Александр Сысоев
Если мы в ближайшее время не остановим этот беспредел, то у России нет будущего.
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3 час.
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