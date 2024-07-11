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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Порье хочет бой по правилам бокса: «Тренировки были бы менее изнурительными»

«Я давно в ММА, мне по-прежнему нравятся тренировочные сборы и бои. Но если бы я перешел в бокс, то тренировки были бы менее изнурительными для моего тела.

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