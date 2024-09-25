Наравне с грандами. Как наши клубы выступали в футбольных еврокубках?

Футболисты минского ´Динамо´ преодолели квалификационный раунд Лиги конференций. Событие не заурядное для белорусского спорта, ведь в последний раз клуб из нашей страны выходил в так называемую еврокубковую осень 6 лет назад.
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