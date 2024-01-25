В России появятся два новых горнолыжных курорта

В России планируют построить два новых горнолыжных курорта. Корпорация "Туризм.РФ" сообщает, что строительство бальнеологического горнолыжного кластера "Сопка Горячая" начнется на территории парка "Три вулкана" на Камчатке в этом году.
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