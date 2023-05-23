Военное обозрение

3 419 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed
    Едва ли эти антропоиды практикуют в применении столь общий , не подконтрольный извне тип  поведения, выражаемый слова...Экс-советник Пент...
  • Ivanov Serg
    Есть другие , более достоверные источники??? Вы прямо с места событий это пишете?Военкор сообщил, ...
  • Ирина Белова
    Да пустобрех этот Сладков, давно себя скомпрометировалВоенкор сообщил, ...

В Киеве рассматривают вариант со снятием с должности командующего СВ ВСУ Александра Сырского за провал контрнаступления на Бахмут

В Киеве рассматривают вариант со снятием с должности командующего СВ ВСУ Александра Сырского за провал контрнаступления на Бахмут

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский может быть лишен своей должности по причине провала контрнаступления на Бахмут, в Киеве рассматривают такую возможность.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх