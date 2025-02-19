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Военное обозрение

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Неспособная отправить свои войска на Украину Британия предлагает организовать над ней воздушное патрулирование

Неспособная отправить свои войска на Украину Британия предлагает организовать над ней воздушное патрулирование

У Британии есть самолеты, а послать десять летчиков куда легче, чем бригаду солдат.

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