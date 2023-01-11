Закон и Порядок

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Politico: что Москва и Киев должны сделать, чтобы победить

Politico: что Москва и Киев должны сделать, чтобы победить

По мере того как специальная военная операция России на Украине приближается к своей первой годовщине, обе стороны сейчас подводят итоги и планируют свои следующие шаги в конфликте, который застрял в режиме ожидания в течение последних трех месяцев.

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