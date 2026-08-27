Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

10 401 подписчик

Как реагировать на "не совсем приятные" для России слова?

На  днях  произошло  вполне  себе прецентное  событие: некий наш  депутат, А. Чепа,   назвал поздравление  Помидор-паши президента  Азербайджана в  адрес главаря  киевского режима  детоубийц "не совсем приятным для России событием".

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