Чемпионат Европы по волейболу (жен). 1/8 финала. Франция сыграет с Грецией, Сербия против Хорватии и другие матчи

30 августа стартуют матчи 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу среди женщин. Чемпионат Европы по волейболу-2026 Женщины 1/8 финала Брно, Чехия 30 августа Франция – Греция – 17.
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