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150 тысяч осьминогов отправили "спасать" побережье Италии от крабов

150 тысяч осьминогов отправили "спасать" побережье Италии от крабов

В Италии решили натравить одного морского хищника на другого: в Адриатическое море выпустили сразу 150 тысяч личинок осьминогов.

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