Фиктивно диагностировал пациентам рак: что грозит нарабатывавшему премию тульскому врачу Евгения КомароваФиктивное выявление рака у пациентов стало источником дополнительного дохода для тульского врача, и многих интересует – что ему за это грозит.
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