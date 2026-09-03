Появились кадры последствий атаки дронов ВСУ на Подмосковье

Андрей Воробьёв сообщил о возгораниях в результате атаки беспилотников.В ночь на 3 сентября в небе над Московской областью уничтожили не менее 56 украинских дронов.
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