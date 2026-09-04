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МОСИНФОРМ

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Олимпийский вид спорта: столичные секции приглашают юных горожан обучиться тхэквондо

Олимпийский вид спорта: столичные секции приглашают юных горожан обучиться тхэквондо

Международный день тхэквондо отмечается ежегодно 4 сентября. Сегодня этот вид спорта — уникальный синтез физического совершенства и духовной культуры.

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