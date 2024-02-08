«Наша задача – полная прозрачность выборов». Севастопольское соглашение об общественном наблюдении на выборах президента

В Севастополе состоялась церемония подписания соглашения об общественном наблюдении на выборах президента Российской Федерации между региональной Общественной палатой и общественными организациями, политическими партиями, некоммерческими организациями.
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