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ДНД выйдут на улицы Калининграда в августе

ДНД выйдут на улицы Калининграда в августе

В конце 2023-го власти Калининграда поделились планами возродить народные дружины. Город готов оплачивать аренду помещений, компьютеры, нарукавные повязки и нагрудные знаки.

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Комментарии
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igor kim
Главное, чтобы Вас туда не приняли и все будет нормально.
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6 час.
Виктор
Что? Обосрались.Правильно сделал губернатор. Тигр-правопорядок поставит на место гастеров
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6 час.
Ина Куликова
&quot;ставить на место приезжих&quot;...чего испугались? Понятно, о ком речь и не надо лохматить бабушку
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3 час.

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