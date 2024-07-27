В конце 2023-го власти Калининграда поделились планами возродить народные дружины. Город готов оплачивать аренду помещений, компьютеры, нарукавные повязки и нагрудные знаки.
ДНД выйдут на улицы Калининграда в августе
Комментарии
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igor kim
Главное, чтобы Вас туда не приняли и все будет нормально.
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6 час.
Виктор
Что? Обосрались.Правильно сделал губернатор. Тигр-правопорядок поставит на место гастеров
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6 час.
Ина Куликова
"ставить на место приезжих"...чего испугались? Понятно, о ком речь и не надо лохматить бабушку
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3 час.
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