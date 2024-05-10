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Военные новости ★ спецоперация

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Украинский репортёр: Командиры батальонов и бригад ВСУ опасаются докладывать «наверх» о реальном положении дел на фронте

Украинский репортёр: Командиры батальонов и бригад ВСУ опасаются докладывать «наверх» о реальном положении дел на фронте

Небезызвестный украинский репортёр Ю.Бутусов «сеет зраду» в отношении «просроченного» президента Украины Зеленского.

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