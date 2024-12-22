Венгерский политолог Ногради: Зеленский выжидает инаугурации Трампа

Владимир Зеленский ждет инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, поэтому затягивает с принятием решений по украинскому конфликту, сообщил венгерский политолог Дьердь Ногради в беседе с РИА Новости.
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