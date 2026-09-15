Очиститель с минерализацией воды Xiaomi работает до 8 лет без замены картриджа обратного осмоса

Mijia Mineral Water Purifier 2 использует девятиступенчатую фильтрацию, мембрану обратного осмоса и технологию постепенного обогащения воды шестью минералами Xiaomi начала продажи Mijia Mineral Water Purifier 2 в Китае.
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