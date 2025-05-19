Лебедев: ВС РФ взяли в плен группу наемников из ЧВК Mozart в Новоандреевке

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, российские войска взяли в плен группу бойцов из частной военной компании Mozart в районе населенного пункта Новоандреевка, расположенного в Запорожской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии