Смейся до слёз
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смейся до слёз

405 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергеи Тонкоглаз
    Работал в Москве,я молдованин,чисто владею русским.вызвали меня как електрика и молдованка говорит вот пришёл поросён...Румынский таксист...
  • Дмитрий Зайцев
    Филу, срочно надо в психушку. Там детская травма во всю хурму. Бабке тоже следует показаться врачу. Она в дочки-матер...Жених моей мамы н...
  • Боцман
    Это очень хорошо сравнивать стоимость продуктов в Канаде и России. Только тогда и сравните пенсии. Не ужели пенсия...Блогер показала с...

Румынский таксист обсуждал меня на своем языке, пока не осознал, что я все понимаю

Румынский таксист обсуждал меня на своем языке, пока не осознал, что я все понимаю

Иногда жизнь подбрасывает неожиданные моменты, когда знание языка может стать настоящим джокером. Эта история о том, как таксист, решивший обсудить внешность своей пассажирки, и не подозревал, что она понимает каждое его слово.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СТ
Сергеи Тонкоглаз
Работал в Москве,я молдованин,чисто владею русским.вызвали меня как електрика и молдованка говорит вот пришёл поросёнок своеи подруге.в конце я им ответил на молдавском.ну адальше знаете что было.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх