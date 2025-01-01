Румынский таксист обсуждал меня на своем языке, пока не осознал, что я все понимаю

Иногда жизнь подбрасывает неожиданные моменты, когда знание языка может стать настоящим джокером. Эта история о том, как таксист, решивший обсудить внешность своей пассажирки, и не подозревал, что она понимает каждое его слово.
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