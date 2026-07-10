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Янник Синнер: «Повезло, что я могу играть против Джоковича»

Первая ракетка мира Янник Синнер высказался о победе над Новаком Джоковичем в полуфинале « Уимблдона » – 6:4, 6:4, 6:4.

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