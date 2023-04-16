Климатолог Курназ предупредил о риске затопления нескольких районов Стамбула

Уровень воды в Мраморном море может существенно подняться к 2050 году. В таком случае несколько районов турецкого Стамбула окажутся под угрозой затопления, предупредил глава центра исследований климатических изменений университета Богазичи Левент Курназ.
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