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МЧС выразило соболезнования родным и близким погибших в Энгельсе пожарных

МЧС России выразило соболезнования в связи с гибелью пожарных Геннадия Афанасьева и Жаслана Телеупова, ликвидировавшие сильное возгорание после падения обломков украинского беспилотника на промышленный объект в Энгельсе.

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