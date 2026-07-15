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Царьград

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Bloomberg: Кир Стармер покинул пост премьер-министра 22 июня

Bloomberg: Кир Стармер покинул пост премьер-министра 22 июня

Кир Стармер ушел с поста премьер-министра Великобритании 22 июня после двух лет правления. Профессор Тим Бейл отметил, что его отставка связана с провальной политикой, что снизило рейтинги Стармера и спровоцировало его уход.

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