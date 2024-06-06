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Дети назвали “лишние” по их мнению школьные предметы. Список удивляет

Дети назвали “лишние” по их мнению школьные предметы. Список удивляет

Хакнем Школа Заканчивается еще только первый месяц учебного года 2022/2023, а школьники уже несколько устали и даже назвали предметы, которые им совершенно неинтересны и кажутся “лишними”.

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Комментарии
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Георгий Михалев
Не &quot;трубочкам&quot;, а рапидографами.
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1 час.
ГМ
Георгий Михалев
Все, уже нет специально обученных людей. 30 лет готовят дебилов, теперь уже эти дебилы, определяют, что надо учить, а что не надо.
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1 час.
ninikooo Митусова
Дети в 3- м классе по окружающему миру» изучают не цветы, птичек. , и природу, а « семейный бюджет» . Это нормально?!
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43 мин.

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