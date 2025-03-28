«Скажи, какой ты след оставишь?..»

В Театре имени Евг.Вахтангова провели VI церемонию вручения премии «Человек театра» Премия была учреждена десять лет назад Римасом Туминасом, бывшим худруком театра в 2007 – 2022 годах, и раз в два года присуждается вахтанговцам, достойным звания «Человек театра».
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