Нина Катаева
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Нина Катаева

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Свежие комментарии

  • Дмитрий Марченко
    паскудство певцов ртом, игрунов лицом и прочих артистов заключается в том что они обычные люди со своими тараканами.....Александр Домогар...
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  • Николай Лубенец
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«Скажи, какой ты след оставишь?..»

«Скажи, какой ты след оставишь?..»

В Театре имени Евг.Вахтангова провели VI церемонию вручения премии «Человек театра» Премия была учреждена десять лет назад Римасом Туминасом, бывшим худруком театра в 2007 – 2022 годах, и раз в два года присуждается вахтанговцам, достойным звания «Человек театра».

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