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Развитие сатанизма на Украине объяснили

Развитие сатанизма на Украине объяснили

Финская активистка Салли Райски, обратившаяся за политическим убежищем в России, заявила РИА Новости, что распространение язычества и сатанизма (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено) на Украине происходит на фоне отказа от всего, что связано с Россией и русской культурой.

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