Развитие сатанизма на Украине объяснили

Финская активистка Салли Райски, обратившаяся за политическим убежищем в России, заявила РИА Новости, что распространение язычества и сатанизма (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено) на Украине происходит на фоне отказа от всего, что связано с Россией и русской культурой.