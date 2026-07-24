За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 969 подписчиков

Так будет выглядеть совершенно новый Крузак: внедорожник засветился на фото

Так будет выглядеть совершенно новый Крузак: внедорожник засветился на фото

Легендарное семейство Toyota Land Cruiser готовится к серьезному обновлению – компания выпустит новую модель с куда более спортивной внешностью, электрической силовой установкой и, вполне возможно, откажется от рамной конструкции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии