Так будет выглядеть совершенно новый Крузак: внедорожник засветился на фото

Легендарное семейство Toyota Land Cruiser готовится к серьезному обновлению – компания выпустит новую модель с куда более спортивной внешностью, электрической силовой установкой и, вполне возможно, откажется от рамной конструкции.
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