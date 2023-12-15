Популярная ведущая раскрыла влияние замершей беременности на отношения с мужем

Популярная российская телеведущая, блогерша, автор YouTube-шоу «О чем (не) говорят женщины» и супруга рэп-исполнителя ST (Александр Степанов) Ассоль Васильева раскрыла влияние замершей беременности на отношения с мужем.
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