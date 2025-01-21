Куда можно поступить без ЕГЭ в 2025 году. В какой вуз можно поступить без ЕГЭ после 11 класса

Чтобы после школы поступить в вуз, школьникам необходимо сдать ЕГЭ. На основании Единого государственного экзамена принимается решение о зачислении абитуриентов — чем выше суммарный балл, тем больше шансов занять бюджетное место в престижном университете.
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