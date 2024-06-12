Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 310 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Ох и хитрые эти америкосы...)) Ведь знают, что любое соглашение, подписанное ныне Зеленским, это обычная бумага по це...Салливан: США и У...
  • Владимир Петров
    Дурной Дурныкин - это генетика. Зачем сел?Жителя Нижегородс...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, пидары.Стилист Алеко Над...

Турецкий дипломат Оймен: Анкара будет на конференции по Украине, но не против РФ

Турецкий дипломат Оймен: Анкара будет на конференции по Украине, но не против РФ

Представитель от Турции будет участвовать в конференции по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии, но это вовсе не означает, что Анкара выступает против России и присоединится к каким-либо вариантам, означающим притеснение Москвы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Т
По словам Оймена, Анкара с самого начала военной операции на Украине пыталась добиться прекращения огня, активно приглашая стороны к переговорам. И активно поставляла байрактары трындела что Крым це украина и тихонечко подсерала в сторону России. Пидо.расам веры нет.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх