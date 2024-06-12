Турецкий дипломат Оймен: Анкара будет на конференции по Украине, но не против РФ

Представитель от Турции будет участвовать в конференции по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии, но это вовсе не означает, что Анкара выступает против России и присоединится к каким-либо вариантам, означающим притеснение Москвы.
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