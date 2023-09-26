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Россия ограничила экспорт бензина в Абхазию и Южную Осетию

Россия ограничила экспорт бензина в Абхазию и Южную Осетию

Правительство России распространило временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива на Абхазию и Южную Осетию, поставки в эти республики, а также в страны ЕАЭС будут осуществляться только в объемах, предусмотренных межправсоглашениями.

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