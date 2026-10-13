Пересекающий Германию самолет подал сигнал бедствия

В воздушном пространстве Германии подал сигнал бедствия самолет, следующий из Швеции в Швейцарию. Об этом сообщает сервис Flightradar24, отслеживающий воздушные суда по всему миру.
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