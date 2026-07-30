Мошенники заманивают петербуржцев на фейковую криптоплатформу

Мошенники начали предлагать жителям Петербурга доступ к несуществующим тестовым торгам криптовалютой за рубли по фиксированному курсу, сообщает Росбалт со ссылкой на управление по борьбе с киберпреступностью.
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